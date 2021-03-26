Норвегия обязала Rolls-Royce остановить продажу Bergen Engines "дочке" "Трансмашхолдинга"

ХЕЛЬСИНКИ, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Норвегии выпустило резолюцию, в которой обвязывает компанию Rolls Royce Group остановить продажу международному подразделению "Трансмашхолдинга" TMH International завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines, который расположен в Норвегии. Об этом пресс-служба кабмина сообщила в пятницу.

"Правительство с помощью королевской резолюции сегодня обязало компанию Rolls Royce остановить продажу норвежского завода Bergen Engines компаниям "Трансмашхолдинга", - говорится в сообщении.

Согласно документу, необходимо остановить передачу TMH "акций, имущества, промышленной или технологической информации и других прав Bergen Engines".

Блокировка сделки

Решение заблокировать сделку норвежское правительство приняло несколько дней назад. Министр юстиции и общественной безопасности Моника Мэланн назвала необходимым воспрепятствовать продаже завода компании из страны, с которой у Норвегии "нет сотрудничества в сфере безопасности".

В начале месяца Rolls-Royce Group сообщила, что приостановила продажу завода TMH International, однако сделка не была остановлена окончательно, и речь шла только о перерыве на время, пока Норвегия изучает ситуацию.

В "Трансмашхолдинге" ТАСС сообщили, что оценивают последствия запрета властей Норвегии. Там подчеркнули, что сохраняли максимальную прозрачность в отношении планов развития завода.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решение норвежских властей идет в русле политики сдерживания России, которая в последние годы проводится со стороны Осло, используя в том числе и надуманные аргументы для обоснования своих действий.

Bergen Engines среди прочего поставляет свою продукцию Вооруженным силам Норвегии, представители которых подчеркивали, что им, возможно, придется найти другого поставщика. В состав Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в семи странах мира.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование.