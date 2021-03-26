Мантуров не ожидает подорожания пива из-за начала эксперимента по маркировке

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ не ожидает роста цен на пиво из-за начала эксперимента по его маркировке с 1 апреля, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"А почему? Мы не ожидаем подорожания, потому что нет для этого оснований", - сказал он.

Мантуров отметил, что молочная продукция из-за маркировки не подорожала.

Правительство РФ в феврале утвердило проведение эксперимента по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года.

Обеспечивать проведение эксперимента будут Минпромторг, Минфин, Минцифры, ФНС, ФТС, Росалкогольрегулирование, Роспотребнадзор, Росаккредитация и ФСБ. Минпромторгу и Минфину поручено до 30 июня разработать и утвердить методические рекомендации и план-график проведения эксперимента.