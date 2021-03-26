Linde может поставить оборудование для газового комплекса в Усть-Луге

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. "РусХимАльянс" (компания специального назначения, отвечающая за реализацию проекта создания газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге) и Linde Engineering подписали соглашение о намерениях, которое определяет основные условия будущего контракта между компаниями на предоставление инжиниринговых услуг и поставку оборудования для переработки газа на комплекс в Усть-Луге. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"Документ определяет основные условия перспективного EPSS-контракта, предполагающего инжиниринговые услуги, поставку оборудования и обслуживание объектов газопереработки и общезаводского хозяйства", - говорится в сообщении холдинга.

Соответствующее соглашение о намерениях подписано гендиректором "Русхимальянса" Кириллом Селезневым и главным исполнительным директором Linde Engineering Юргеном Новики в присутствии главы "Газпрома" Алексея Миллера и председателя совета директоров Linde plc Вольфганга Райтцле. Рабочая встреча Миллера и Райтцле состоялась 26 марта в Санкт-Петербурге. В ее рамках главы компаний рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества и по другому строящемуся газоперерабатывающему проекту "Газпрома" - Амурскому ГПЗ.

"На предприятии применяется оборудование Linde для криогенного разделения газа, а также получения гелия. В настоящее время готовятся к запуску первые две технологические линии завода", - напоминает "Газпром".

О проекте в Усть-Луге

"Газпром"и "РусГазДобыча" реализуют проект создания комплекса по переработке и сжижению газа в районе Усть-Луги. Он станет якорным проектом формируемого в регионе крупного газоперерабатывающего и газохимического кластера. Предприятие станет самым мощным по объему переработки газа в России (45 млрд куб. м в год) и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа (СПГ) в регионе Северо-Западной Европы (13 млн тонн в год). Помимо СПГ товарной продукцией будут этановая фракция, сжиженные углеводородные газы и пентан-гексановая фракция.

Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит "РусГазДобыча". Предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена.

Как сообщалось, АО "Нипигаз" и "Русхимальянс" с 12 марта расторгли ЕРС-контракт (проектирование, комплектация и строительство) на газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге. "Нипигаз" отмечал, что решение заказчика о прекращении работы в рамках EPC-контракта было принято в том числе из-за того, что заказчик не определился окончательно со схемой финансирования проекта и это не позволило определить страновую принадлежность значительного количества единиц оборудования, включая ограничения по его локализации. Источник, близкий к "РусГазДобыче", в свою очередь отмечал, что разрыв ЕРС-контракта с "Нипигаз" был, по сути, плановым и связан с завышением реальной рыночной стоимости объекта со стороны подрядчика и систематическим нарушением установленных сроков.

Решение о смене подрядчика строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге не отразится на сроках реализации проекта, подчеркивали "Газпром" и "РусГазДобыча".