Канадская компания намерена взыскать с Fox News $1,6 млрд по иску в защиту репутации

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Канадская компания Dominion Voting Systems, занимающаяся программным обеспечением и аппаратами для голосования и подсчета голосов на выборах, намерена взыскать с американского телеканала Fox News $1,6 млрд в рамках судебного процесса по защите своей деловой репутации. Соответствующее исковое заявление, как стало известно агентству AP, было направлено в пятницу компанией в судебные органы американского штата Делавэр.

В заявлении, с которым ознакомилось агентство, утверждается, что Fox News в ходе предвыборной кампании в США осенью 2020 года сознательно и без всяких оснований обвинял Dominion Voting в фальсификации с помощью своего оборудования результатов президентских выборов с целью обеспечения победы на них кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Телеканал, как настаивает податель иска, выступал с этими лживыми обвинениями с целью повышения своего рейтинга и защиты интересов "своего кандидата", республиканца Дональда Трампа, чем нанес компании репутационный ущерб, который та оценивает в $1,6 млрд.

Dominion Voting указала в своем иске, что неоднократно пыталась восстановить истину и добиться от телеканала публичного признания своей неправоты в отношении компании, но все эти попытки были проигнорированы Fox News. Такое поведение, по мнению адвокатов компании, отличает телеканал от других СМИ, допускавших неточности при освещении президентских выборов в США. "Это было [со стороны Fox News"] сознательное, продуманное бизнес-решение по утверждению, повтору и выдаче в эфир этой лжи с целью удержания своих зрителей", - приводит АP слова одного из адвокатов компании Джастина Нельсона.

Агентство отметило, что данное обращение в суд, является первым иском о защите репутации, поданным против средства массовой информации компанией по организации выборов.

В конце января Dominion Voting подала в суд на личного адвоката экс-президента США Трампа Рудольфу Джулиани, обвинив его в проведении "вирусной кампании по дезинформации" во время президентских выборов. Компания, как сообщали СМИ, намерена взыскать с него более $1,3 млрд за заявления о том, что Dominion Voting якобы участвовала в подтасовке результатов выборов в пользу Байдена. По словам адвокатов компании, она не исключает подачи таких "персональных исков" и в отношении руководителей и журналистов Fox News.