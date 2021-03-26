Минэкономразвития предложило разрешить реинвестировать средства в коммунальном секторе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития предложило разрешить ресурсоснабжающим организациям направлять сэкономленные при реализации инвестпрограмм средства на обновление коммунального комплекса. Это следует из проекта постановления правительства, документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива коснется регулируемых организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и направлена на стимулирование коммунальных компаний к росту эффективности, обновлению объектов коммунальной инфраструктуры, а также на повышение качества тарифного регулирования этих сфер.

"В целях стимулирования регулируемых организаций к повышению инвестиционной эффективности и увеличения темпов обновления объектов коммунальной инфраструктуры проектом постановления предусмотрено, что часть средств, образовавшаяся в результате экономии (в размере не менее чем 80% - прим. ТАСС), реинвестируется в процессе капитальной деятельности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что другая часть может остаться в распоряжении организации и использоваться на собственные цели.

"До настоящего времени статус таких денежных средств не имел нормативного правового закрепления, что не позволяло регулируемым организациям доказать их обоснованность при установлении тарифов, снижало мотивацию к росту внутренней эффективности и сдерживало рост инвестиционного потенциала коммунального сектора", - указывают в Минэкономразвития.

При этом во избежание срывов и некачественного выполнения инвестиционных программ в проекте постановления указано, что экономия инвестиционных средств принимается только при условии фактического принятия объектов на баланс и выполнения всех обязательств регулируемой организации, предусмотренных программой, а также эффективного проведения закупочных процедур без нарушений.