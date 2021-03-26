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Блокировка Суэцкого канала

Минпромторг пока не оценивал влияние блокировки Суэцкого канала на импорт товаров в РФ

Контейнеровоз Ever Given ранее сел на мель и заблокировало судоходство по каналу

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Российский Минпромторг не оценивал влияние блокировки Суэцкого канала на российскую торговлю и поставку импортных товаров в страну, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

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"Мы не оценивали на самом деле произошедшего инцидента, поэтому ответить на этот вопрос сейчас не смогу", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных последствиях для РФ ситуации в Суэцком канале.

Утром 23 марта в условиях песчаной бури следовавший под панамским флагом контейнеровоз Ever Given сел на мель, его развернуло, в результате чего он носом уперся в один берег, кормой - в другой. В результате судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 метров полностью заблокировало судоходство по каналу. Навигация в нем приостановлена. По Суэцкому каналу проходит 12% мирового потока грузоперевозок, он также является одной из наиболее загруженных водных магистралей мировых танкерных перевозок нефти.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияБлокировка Суэцкого канала
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