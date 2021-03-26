Новую попытку разблокировать Суэцкий канал предпримут через несколько дней

ГААГА, 26 марта. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Голландские специалисты рассчитывают предпринять новую попытку по возвращению в фарватер судна Ever Given, преградившего Суэцкий канал, через несколько дней. Об этом заявил в пятницу в беседе с ТАСС официальный представитель занимающейся дноуглубительными работами в акватории компании Boskalis Мартейн Схуттевар.

По его словам, к операции привлечена компания SMIT Salvage, входящая в группу Boskalis и специализирующаяся на морских спасательных работах. "Наши ожидания заключаются в том, что мы сможем предпринять серьезную попытку снятия судна с мели через несколько дней, - сказал Схуттевар. - Но реально сказать, как скоро это будет сделано, очень сложно".

В четверг на место инцидента прибыли около 10 специалистов SMIT Salvage, еще несколько человек направляются на место и должны прибыть в пятницу. Они подготовили предварительный план, как снять судно с мели, он уже частично выполняется. "План состоит из нескольких элементов, - заметил официальный представитель. - Мы выкачиваем воду из судна, чтобы сделать его легче, удаляем песок из-под судна с помощью дноуглубительных судов и оборудования, чтобы освободить его, и мобилизуем мощные буксиры, чтобы вытянуть судно на воду". Такие буксиры в настоящее время направляются в Суэцкий канал.

"Надеемся, что эти три меры будут достаточными, чтобы вернуть судно на воду, - уточнил он. - Если же этого будет недостаточно, нам нужно будет изучить дальнейшие варианты облегчения судна путем снятия груза".