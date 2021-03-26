"Деловая Россия" предлагает вернуть в нацпроект показатель по вкладу МСП в ВВП страны

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Обновленный паспорт национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" не содержит показателя по вкладу малого и среднего бизнеса в ВВП страны, при этом от его сохранения зависит достижение национальных целей по темпам роста российской экономики и устойчивому увеличению доходов населения. Такое мнение ТАСС высказал президент "Деловой России" Павел Титов, комментируя изменения в документе.

"К сожалению, из паспорта национального проекта исключен такой важный показатель как вклад малого и среднего бизнеса в ВВП, который являлся действительно эффективным индикатором развития малого и среднего бизнеса и оценки эффективности государственной политики в сфере поддержки МСП. Именно от состояния сектора МСП во многом зависит достижение национальных целей по превышению темпами роста российской экономики мировых темпов, а также устойчивому росту доходов населения", - отметил Титов.

По его словам, доля малых и средних предприятий в ВВП России до сих пор крайне мала в сравнении с развитыми экономиками - в 2018-2019 годах она находилась в диапазоне 20,4-20,6%. При этом ранее в паспорте национального проекта предполагалось повышение этого показателя до 32,5% к 2024 году. Титов считает, что доля субъектов МСП должна повышаться, как ранее и планировалось, до 32,5%. По его словам, доля МСП дает возможность понять действительную ситуацию с качеством бизнес-климата и эффективностью государственной поддержки предпринимателей.

"Можно отметить и некоторые другие вопросы. Пока детальный состав федеральных проектов не раскрывается, но в блоке, посвященном созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, хотелось бы увидеть контуры и целевые показатели программы по устранению избыточной административной и фискальной нагрузки и повышению предсказуемости условий ведения бизнеса. Это является важным условием не только для создания новых субъектов МСП, но и для повышения "уровня выживаемости" российского частного бизнеса", - добавил Титов. Он также отметил, что в число показателей нового паспорта национального проекта не входит общая численность субъектов МСП.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. Обновленный нацпроект ориентирован на сопровождение бизнеса на всех этапах развития - от самозанятых до средних компаний. Число входящих в него федеральных проектов по сравнению с версией 2019 года сократилось с пяти до четырех. Завершение срока реализации нацпроекта, согласно обновленному паспорту, размещенному на сайте Минэкономразвития РФ, - 31 декабря 2024 года.