Коммерческие электросамолеты могут появиться в России к 2030 году

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Коммерческие самолеты с электродвигателями могут появиться в России к 2030 году, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Вопрос в том, когда это будет применено уже в коммерческом плане. Объективно, в зависимости от востребованности рынка и маркетинга, я думаю, где-то к 2030 году. При этом, возможно, это произойдет и раньше", - сказал он журналистам. По словам министра, развитие направления электросамолетов зависит от многих факторов - эксплуатации, инфраструктуры, цены изготовления, типов самолетов.

"Мы движемся сегодня где-то в ногу, а где-то даже с опережением других наших зарубежных коллег. Я считаю, что какой-то летательный аппарат электрический к 2030 году получит свое коммерческое применение", - отметил Мантуров.

Ранее курирующий промышленность вице-премьер Юрий Борисов сообщал журналистам, что самолет с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки на базе самолета Як-40 покажут на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, который пройдет в июле.

Самолет с электродвигателем на базе Як-40

Первый российский самолет с электродвигателем на базе Як-40 поднимется в воздух в ближайшее время, заявил Мантуров.

"Полетит он в ближайшее время", - сказал министр.

Он отметил, что речь идет об экспериментальном летательном аппарате на базе Як-40, на котором впервые будет отрабатываться электрическая установка. Ранее курирующий промышленность вице-премьер Юрий Борисов сообщал журналистам, что электросамолет покажут на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021.