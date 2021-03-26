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Блокировка Суэцкого канала

Росатом считает, что инцидент в Суэцком канале изменит отношение к Севморпути

Как отметил гендиректор "Русатом карго" Александр Неклюдов, рост спроса на перевозку грузов по этому маршруту "может случиться в ближайшем будущем"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Инцидент с заблокированием Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом станет поводом для изменения отношения перевозчиков и грузовладельцев к возможностям Северного морского пути (СМП), что поменяет мировую логистику. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ООО "Русатом карго" (входит в Росатом) Александр Неклюдов.

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"Считаем, что ситуация в Суэцком канале серьезно поменяет мировую логистику и отношение перевозчиков и грузовладельцев к потенциальным возможностям СМП как альтернативе Суэцкому каналу. Как только безопасность, регулярность и экономическая эффективность прохождения по СМП подтвердится, спрос на эту транспортную артерию изменится", - сказал он.

Неклюдов добавил, что с учетом планов страны по увеличению грузопотоках по СМП до 80 млн тонн к 2024 году рост спроса на перевозку грузов по СМП "может случиться в ближайшем будущем".

 

Теги
РоссияБлокировка Суэцкого канала
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