Volkswagen потребует компенсаций от бывших топ-менеджеров в связи с "дизельным скандалом"

БЕРЛИН, 26 марта. /ТАСС/. Германский автоконцерн Volkswagen намерен предъявить иски о возмещении ущерба экс-главе компании Мартину Винтеркорну и бывшему топ-менеджеру Audi Руперту Штадлеру в связи с "дизельным скандалом". Об этом говорится в пресс-релизе Volkswagen, опубликованном в пятницу на его сайте.

По его информации, подобное решение было принято на основании данных финансовой проверки деятельности вышеупомянутых лиц. "Наблюдательный совет Volkswagen AG подвел черту и завершил начатое в октябре 2015 года расследование причин "дизельного скандала" и установления виновных", - отмечается в сообщении. "В результате наблюдательный совет на своем сегодняшнем заседании принял решение предъявить иски о возмещении ущерба экс-председателю правления группы Мартину Винтеркорну и бывшему члену правления и экс-главе Audi Руперту Штадлеру в связи с нарушением выполнения обязанностей по защите интересов [концерна] в соответствии с законом об акционерных обществах", - подчеркивается в пресс-релизе. При этом указывается, что несоблюдения служебных обязанностей другими членами правления Volkswagen выявлено не было.

В январе окружной суд в городе Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) перенес на 20 апреля начало слушаний по делу о "дизельном скандале" против экс-главы германского автоконцерна Volkswagen Мартина Винтеркорна из-за пандемии. Всего в рамках судебного разбирательства планируется провести порядка 130 заседаний. Ожидается, что процесс продлится около двух лет.

Прокуратура Брауншвейга обвиняет 73-летнего менеджера и еще четырех человек в мошенничестве и нарушении закона о противодействии недобросовестной конкуренции. По версии следствия, Винтеркорн знал, что концерн в 2014 году за десятки миллионов евро обновил программное обеспечение автомобилей, которое не решило проблему с выхлопами. Оно было "необходимо для того, чтобы скрыть истинную причину завышенных показателей выбросов" дизельных машин, говорилось в сообщении прокуратуры.

В 2015 году выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха. Следователи исходят из того, что Винтеркорн знал о манипуляциях, но своевременно не сообщил о потенциальных рисках для финансистов и инвесторов.