Соглашение с Linde по Усть-Луге включает индикативную стоимость ГПЗ

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Соглашение о намерениях, подписанное 26 марта оператором проекта газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге - "Русхимальянсом" и Linde Engineering, включает индикативную стоимость газоперарабатывающего завода (ГПЗ) и общезаводского хозяйства (ОХЗ). Об этом сообщил журналистам генеральный директор АО "Русгаздобыча" Константин Махов.

"Мы давно знаем и высоко оцениваем экспертизу компании Linde, всегда рассматривали ее на предмет различных вариантов взаимодействия в рамках КПЭГ. Подписанным сегодня соглашением определены основные условия ожидаемого EPSS-контракта, включая индикативную стоимость ГПЗ и ОЗХ", - сказал он.