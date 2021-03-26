США выделили Судану кредит на $1,15 млрд для погашения долга перед Всемирным банком

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделили Судану краткосрочный кредит для погашения задолженности перед Всемирным банком (ВБ) на сумму $1,15 млрд. Об этом сообщило в пятницу американское министерство финансов.

"В качестве признания прогресса, которого добился Судан, вчера Минфин выделил промежуточное финансирование в размере примерно $1,15 млрд, чтобы помочь Судану погасить задолженность перед ВБ, при этом никаких затрат для налогоплательщиков США нет", - говорится в документе. "Это важный шаг в деле нормализации отношений Судана с международным сообществом", - считают в ведомстве.

14 декабря 2020 года вступило в силу решение США об исключении Судана из списка стран-спонсоров международного терроризма. Уже на следующий день стало известно, что Вашингтон согласился предоставить Хартуму ссуду в размере $1 млрд для погашения задолженности перед ВБ. После этого Судан сможет обратиться за ежегодной помощью в размере $1,5 млрд по линии Международного валютного фонда и Всемирного банка.

США обвиняли прежние власти Судана в оказании содействия террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в организации взрывов у посольств США в Кении и Танзании в 1998 году, жертвами которых стали более 200 человек, включая 12 американцев. На Хартум была также возложена ответственность за подрыв американского эсминца "Коул" в Адене 12 октября 2000 года, унесший жизни 17 человек. Хартум по требованию Вашингтона выплатил компенсации семьям жертв террористических актов в размере $335 млн.

В октябре 2017 года США сняли с Судана действовавшие 20 лет санкции. Однако до последнего момента Хартум числился одни из спонсоров международного терроризма наряду с Ираном и Сирией, что влечет за собой эмбарго на продажу оружия и ограничения на получение американской помощи. По этой причине еще в 1993 году Судан был отключен от международной финансовой системы, что в конечном итоге привело к тяжелейшему банковскому, а позднее и экономическому кризису в стране.