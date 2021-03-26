Fesco видит интерес рынка к перевозкам транзитом через РФ вместо Суэцкого канала

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Fesco отмечает интерес со стороны клиентов, которые ранее пользовались только Суэцким каналом, к перевозке грузов между Европой и Азией через территорию РФ, сообщил журналистам вице-президент по линейно-логистическому дивизиону транспортной группы Герман Маслов.

"Мы уже сейчас видим обращения от клиентов, которые раньше возили только этим путем, через Суэцкий канал, а теперь смотрят на альтернативную перевозку грузов из Азии в Европу транзитом через территорию России", - сказал он.

Маслов напомнил, что Fesco использует, в том числе мультимодальную схему, - груз следует из Японии, Южной Кореи и других стран АТР морем, прибывает в порт Владивостока, и далее по железной дороге доставляется в Европу.

"Инфраструктура РЖД, несмотря на напряженную работу, справляется с растущим грузопотоком. Что касается контейнерного парка, то сейчас увеличиваем вместимость на наших морских линиях, железнодорожных маршрутах. Это касается как вместимости судов, так и количества фитинговых платформ, которые вводим в строй для увеличивающегося грузопотока. Сейчас у нас исторический рекорд по объему контейнеров - более 80 тыс. TEU. Никогда в истории компании таких объемов контейнерного парка не было. Это отражает растущие запросы клиентов на перевозку по территории РФ", - заключил топ-менеджер Fesco.