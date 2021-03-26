Акционеры "Норникеля" предлагают выделить Быстринский проект в пользу всех акционеров ГМК

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Акционеры "Норникеля" предлагают выделить Быстринский проект в Забайкальском крае в пользу всех акционеров компании. Об этом говорится в совместном заявлении акционеров ГМК.

"Норильский никель" сообщает о том, что его основные акционеры, "Интеррос", "Русал" и Crispian, после достижения предварительной договоренности предлагают совету директоров компании рассмотреть вопрос о выделении Быстринского проекта в пользу всех акционеров "Норникеля", - сказано в сообщении. Акционеры предлагают распределить долю владения "Норникеля" в 50,01% в Быстринском проекте (включает Быстринское месторождение и Быстринский горно-обогатительный комбинат) среди всех акционеров компании.

"Менеджмент компании в настоящее время разрабатывает план выделения для рассмотрения совета директоров. С учетом сроков получения необходимых разрешений и прохождения корпоративных процедур, включая общее собрание акционеров "Норникеля", ожидается, что процесс выделения может занять около двух лет", - подчеркивают компании.

"Этот проект собрал сильную управленческую команду, у него есть хорошие перспективы для дальнейшего самостоятельного развития и он, несомненно, находится в выгодном географическом расположении - вблизи с Китаем, крупнейшим потребителем меди в мире. Быстринский ГОК - отдельный актив, географически удаленный и практически не интегрированный в производственную цепочку "Норникеля", между двумя активами нет никаких существенных синергий. У проекта есть самостоятельная и весьма интересная для рынка инвестиционная история, поэтому мы верим в то, что его выделение позволит создать новую стоимость для всех акционеров "Норникеля", - сообщил президент "Норникеля" Владимир Потанин, слова которого приводятся в сообщении.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 34,6% акций), "Русал" (27,8% акций) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,7% акций).

О проекте

Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК, находится на юго-востоке Забайкальского края) после выхода на проектную мощность будет ежегодно производить около 3 млн тонн магнетитового (железорудного) концентрата, 260 тыс. тонн медного концентрата и 252 тыс. тройских унций золота. Помимо доли "Норникеля" (50,01%), 36,6% Быстринского ГОКа у фонда CIS Natural Resources (структура "Интерроса" Владимира Потанина), 13,33% - у китайского фонда Highland Fund.

На Быстринском ГОКе в 2020 году произведено 62,66 тыс. тонн меди в медном концентрате, что на 44% больше, чем годом ранее, 241 тыс. унций золота (+36%) и 2,05 млн тонн железорудного концентрата (+56%). Выручка предприятия составила чуть более $1 млрд, EBITDA - $717 млн.