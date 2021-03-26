Эксперты: возможное ограничение числа выдач займов в первую очередь затронет МФО

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Внесенный в Госдуму законопроект, дающий ЦБ РФ право прямо ограничивать число выдач кредитов, направлен на поддержание долговой нагрузки заемщиков на приемлемом уровне и в первую очередь затронет деятельность российских микрофинансовых организаций (МФО), считают опрошенные ТАСС рейтинговые агентства.

24 марта в Госдуму был внесен законопроект, дающий Банку России полномочия устанавливать прямые количественные ограничения на привлечение кредитов, чтобы замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования. Документ инициирован главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и первым зампредседателя этого комитета Игорем Дивинским.

"Конечной целью регулятора и инициаторов законопроекта является предотвращение закредитованности населения, вынужденного в тяжелой финансовой ситуации брать кредиты и займы по высоким ставкам, что потенциально может вылиться в череду банкротств физических лиц. Применение указанных в законе ограничений после его вступления в силу будет зависеть от экономической ситуации и темпов роста необеспеченных портфелей и в основном затронет МФО", - полагает старший аналитик банковских рейтингов НРА (Национальное рейтинговое агентство) Надежда Караваева.

Подобное регулирование не окажет существенного влияния на динамику розничного кредитования, поскольку основной объем выдач приходится на заемщиков с приемлемым уровнем долговой нагрузки, комментирует управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. "Ограничения скорее направлены на предотвращение накапливания рисков в системе по мере исчерпания качественных заемщиков", - считает эксперт.

В отличие от банковского сектора для рынка МФО подобные требования могут быть существенными в связи с тем, что количество активных кредитов и займов у заемщиков, как правило, не является стоп-фактором для выдачи займов МФО, отмечает старший директор по банковским рейтингам рейтингового агентства "Эксперт РА" Игорь Алексеев.

Сроки принятия закона

Закон может вступить в силу уже в 2022 году, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова, но сроки начала его применения будут зависеть от того, как будет восстанавливаться экономика после пандемии и реальные располагаемые доходы населения. "В случае, если реальные располагаемые доходы граждан будут падать, спрос на необеспеченные кредиты может быть активным, но некачественным - заведомо ведущим к ухудшению качества кредитного портфеля банков", - отмечает аналитик.

Она сообщает, что из проекта закона не ясно, как именно будут применяться вводимые ограничения, но скорее, они будут использованы точечно, "однако в таком случае должны быть разработаны достаточно четкие ориентиры по банковским показателям, так как от них будет зависеть степень воздействия на тот или иной банк".