В Суэцком канале возобновили работу буксиры в попытке снять с мели застрявшее судно

КАИР, 26 марта. /ТАСС/. Маневровые работы буксиров возобновились в пятницу вечером в Суэцком канале в попытке снять с мели застрявший поперек русла контейнеровоз. Об этом сообщил глава управления канала Усама Рабиа.

"После завершения дноуглубительных работ в передней части судна к работе приступили девять гигантских буксиров, которые пытаются стянуть судно с мели", - пояснил он. По словам Рабиа, "при маневровых работах должны учитываться многие факторы, в том числе направления ветра и приливы, что делает их сложным техническим процессом". "Может потребоваться несколько попыток", отметил он.

Источник в управлении канала также сообщил ТАСС, что контейнеровоз запустил двигатели.

Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, во вторник перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Попытки вытащить судно с помощью буксиров не увенчались успехом. Был задействован земснаряд, с помощью которого из-под носа судна было извлечено более 17 тыс. тонн песка.

В пятницу продолжились работы по освобождению канала и постановке судна водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м на фарватер. К операции по разблокировке привлечены сотрудники компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах и входящей в концерн Boskalis. Кроме того, в ней задействована и японская компания Nippon Salvage. Свою помощь предложили США и Турция.

Эксперты уже называют сложившуюся ситуацию самой тяжелой за все время существования канала.