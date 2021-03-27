Изменение климата на Земле может привести к росту на 5% мощности российских ГЭС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ежегодный объем вырабатываемой российскими гидроэлектростанциями (ГЭС) энергии может повыситься на 10 млрд киловатт-часов к середине века в связи с изменением климата на Земле, который приведет к повышению расхода воды в реках на территории страны. Об этом в субботу ТАСС сообщил главный научный сотрудник НИУ "Московский энергетический институт" член-корреспондент РАН Владимир Клименко.

Объемы энергии, вырабатываемой гидроэлектростанцией, зависят от интенсивности речного стока - количества воды, которое проходит через створ ГЭС в течение определенного отрезка времени. Этот показатель, связанный с полноводностью рек, в свою очередь, зависит от уровня осадков в бассейне реки, температуры воздуха, интенсивности испарения и других климатических факторов. Авторы работы спрогнозировали изменения этих характеристик в ближайшие 30 лет и определили, как они могут сказаться на производительности российских станций.

"России повезло с тем, что количество осадков в процессе изменения климата на большей части территории страны увеличивается. Поэтому производительность ГЭС тоже возрастает, и этот факт зафиксирован данными наблюдений за последние 30 лет. Среднегодовая мощность российской сети гидроэлектростанций к 2050 году может вырасти примерно на 4-5% исходя из нынешнего количества станций. Если перевести это в объемы вырабатываемой энергии, то это 10 млрд киловатт-часов в год", - сказал Клименко, добавив, что население Москвы, к примеру, ежегодно потребляет 60 млрд киловатт-часов электроэнергии.

Больше всего производительность ГЭС может возрасти на станциях Ангаро-Енисейского каскада, а также объектах, расположенных на Амуре и притоках этой реки, считает ученый. Менее интенсивные изменения ожидаются на Волжско-Камском каскаде.

"Однако есть и области, площадь которых не очень велика, где водность рек уменьшается. Они практически полностью сосредоточены в пределах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Здесь прогнозируется сокращение на 1-2% речного стока", - пояснил исследователь.

Российская сеть ГЭС сегодня производит около 200 млрд киловатт-часов электроэнергии ежегодно, что составляет 16-18% от общего производства энергии в стране.