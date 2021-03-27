Эксперт оценил сроки задержки в доставке грузов после разблокировки Суэцкого канала

"Каждые три-четыре дня дают увеличение сроков доставки в среднем на две-три недели. При этом сбои в расписании морских линий будут ощущаться полгода как минимум", - отметил он в разговоре с ТАСС.

Эксперт также указал на сложности в разблокировке канала. "Крайне нестандартная инженерная задача даже при использовании просто буксиров. Буксиров, которые могли бы с ней справиться, в стандартной комплектации, конечно, не существует. Речь идет о том, чтобы использовать несколько десятков мощных буксиров, при этом необходим точный расчет операций", - сказал он.

Безбородов отметил, что вариант частичной разгрузки судна также выглядит сложно реализуемым. "Чтобы частично разгрузить контейнеровоз, необходим плавкран высотой на подъеме стрелы около 100 м, таких плавкранов существует всего несколько в мире - в Сингапуре и Китае, но на данный момент они заняты строительством мегаобъектов", - сказал эксперт. Кроме того, проблематично доставить такой плавкран в Суэцкий канал в силу небольшой допустимой скорости и высокой стоимости фрахта. Третий вариант снятия судна с мели, который уже пытался использовать оператор канала, - это дноуглубление. По словам Безбородова, при выполнении работ необходимо четко понять, как откопать контейнеровоз таким образом, чтобы он не завалился на бок.

Эксперт уточнил, что основная часть товаров, находящихся на судах в пробке в Суэцком канале, - это импортные товары, среди которых нет продуктов питания, поэтому подобные задержки пока что выглядят некритичными. Ситуация, заключил он, при этом увеличит спрос на услуги российских транспортных компаний - например, Fesco, "Трансконтейнера" и "РЖД Логистики".

23 марта в условиях песчаной бури следовавший под панамским флагом крупный контейнеровоз компании Ever Given сел на мель в Суэцком канале, его развернуло, он уперся носом в один берег, кормой - в другой. Судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м полностью заблокировало судоходство.