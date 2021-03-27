Эксперты считают, что Северный морской путь может стать альтернативой Суэцкого канала

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Северный морской путь (СМП) может частично стать альтернативой Суэцкого канала, его главное преимущество в экологичности перевозок. Об этом говорится в обзоре Института исследований развивающихся рынков Московской школы управления "Сколково", имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Использование Северного морского пути [вместо Суэцкого канала] снизит выбросы парниковых газов на 23%, а при использовании сжиженного природного газа (СПГ) в качестве топлива - на 38%", - отмечается в обзоре экспертов Сколково.

По данным в обзоре, в среднем перевозка 1 млрд тонн грузов на маршруте Шанхай - Роттердам (10,5 тыс. морских миль) приводит к выбросам около 22,3 млн тонн СО2. Использование более короткого маршрута через Северной морской путь (8 тыс. морских миль) могло бы снизить выбросы на 5,1 млн тонн, а при условии использования в качестве топлива для танкеров СПГ - еще на 3,4 млн тонн. В долгосрочной перспективе использование атомного флота и "зеленых" водорода или аммиака в качестве топлива привело бы к снижению выбросов до нуля.

"Важнейшим элементом развития СМП становится устойчивое позиционирование на долгосрочную перспективу как экологически чистого маршрута", - отмечают эксперты института. По их мнению, климатическая повестка и энергетический переход во всем мире способствует развитию судоходства на СМП.

В 2020 году по Северному морскому пути было перевезено 32,97 млн тонн грузов. В 2024 году планируется рост объема перевозок до 60-80 млн тонн, в основном за счет развития арктических проектов по добыче СПГ. За горизонтом 2035 года ожидается существенный рост перевозок транзитных грузов за счет перехода на постоянную круглогодичную эксплуатацию маршрута с появлением ледоколов "Лидер" нового поколения. В "Русатом карго" (входит в Росатом, в ведении которого находится СМП) заявляли, что ситуация в Суэцком канале может серьезно поменять мировую логистику и отношение перевозчиков и грузовладельцев к потенциальным возможностям СМП как альтернативе Суэцкому каналу.