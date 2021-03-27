Трассу в обход Хабаровска хотят продлить до Большого Уссурийского острова

ХАБАРОВСК, 27 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал власти Хабаровского края доработать проект автомобильной трассы в обход Хабаровска, повысив его эффективность. Об этом он сообщил в субботу журналистам в ходе рабочей поездки в регион. Трассу планируют продлить до острова Большой Уссурийский с выходом на дороги Китая.

"[Трасса "Обход Хабаровска"], безусловно, нужный проект, но он требует очень серьезной доработки. Михаил Владимирович (Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края) нас нагрузил огромным количеством вопросов, обращений по деньгам, по решениям. Но мы найдем решения о возможности продления четвертого этапа [строительства автодороги] при более усовершенствованном варианте. Будем стараться найти варианты, как более эффективно эту трассу использовать", - сказал Хуснуллин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе группы "ВИС" (подрядчик проекта строительства "Обхода Хабаровска"), четвертый этап проекта предполагает развитие трассы с выходом на остров Большой Уссурийский и дороги Китая.

По словам Дегтярева, обслуживание трассы будет очень затратным для региона.

"Обход Хабаровска" - очень дорогой объект. Он будет "съедать" 2/3 дорожного фонда Хабаровского края. Он нас тянет вниз с точки зрения ремонта дорог и их содержания. Поэтому по четвертому этапу, который соединит весь обход Хабаровска с [федеральной] трассой "Уссури" и с будущей дорогой в Китай через грузопассажирский переход на острове Большой Уссурийский, мы нашли другое решение", - сказал врио губернатора. Он пояснил, что для этого существующая муниципальная дорога может быть расширена до четырех полос. "Инструментарии на это есть. И это значительно дешевле, а результат тот же. В нынешних условиях и финансах это будет самым приемлемым и принятым всеми сторонами вариантом", - подчеркнул глава региона.

Дорога в обход Хабаровска стоимостью 47 млрд рублей станет первой автотрассой в регионе, движение по которой будет разрешено с максимальной скоростью до 120 км в час, планируемая пропускная способность - до 31 тыс. автомобилей в сутки. Общая протяженность создаваемой транспортной инфраструктуры, включая пять дорожных развязок - 51 км. Строительство дороги началось в 2017 году, сдать ее планировали осенью 2020 года, но на сроки повлияли паводки.

Эта дорога - первый транспортный проект государственно-частного партнерства на Дальнем Востоке и первая региональная концессия, получившая софинансирование из федерального бюджета. Автодорога имеет стратегическое значение, она соединит сразу три федеральные трассы - "Уссури", "Амур" и "Восток". Транспортный обход позволит разгрузить дорожную сеть краевой столицы на 18% за счет выведения транзитных потоков за пределы Хабаровска.