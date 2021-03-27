Эксперт: ситуация с Суэцким каналом усугубит кризис на рынке электроники

"Сейчас из-за Суэцкого канала мы теряем примерно 7-8% контейнеров, которые просто циркулируют на разных кораблях в море и не возвращаются. То есть этот кризис уже по факту протянется еще, даже если завтра Суэцкий канал начнет работать, где-то месяц-полтора. Это ложится расходами практически на всех", - отметил он. Ранее опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что ситуация с дефицитом материалов и компонентов для производства электроники (в том числе видеокарт) не стабилизируется до конца года.

Кризис на рынке электроники обострился в конце 2020 года. Локдауны по всему миру, вызванные пандемией коронавируса, нарушили производственно-логистические связи. Кроме того, резко вырос спрос на микропроцессоры в условиях увеличения продаж компьютеров и ноутбуков для удаленной работы. Также на фоне задержки большого количества контейнеров на территории США многократно выросла стоимость логистики каждого контейнера.

Эти факторы, считает эксперт, приведут к тому, что россияне увидят рост цен на электронику уже в апреле по большинству категорий. "Некоторые товары из-за отсутствия компонентов фактически могут исчезнуть из продажи. Будет дефицит. Мы переходим к рынку, который работает с ограничениями", - считает Муртазин. "Параллельно по нам бьет климат - предприятия микроэлектроники в Техасе, которые производят чипы, не запущены, на Тайване началась засуха - нет воды для производства, ее привозят в цистернах, ее мало и объем производства упал", - добавил эксперт.

В условиях кризиса многие компании будут жертвовать маржинальностью. Samsung, скорее всего, перенесет выход нового Galaxy Note - в этом году обновление может не выйти. "Он будет выходить, скорее всего, раз в два года. Это в том числе из-за этой ситуации. Даже у Samsung проблемы", - указал эксперт. Новые модели смартфонов Apple, которые традиционно могут быть представлены осенью, из-за логистического кризиса и нехватки комплектующих подорожают на 15-20%, считает Муртазин.