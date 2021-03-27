СМИ: в Греции обсуждают возможность производства вакцин "Спутник V" и Moderna

По ее данным, из-за высокой неопределенности ситуации с коронавирусом и серьезными трудностями с распределением вакцин правительство страны ведет переговоры с зарубежными производителями о приобретении патентов на вакцины от COVID-19 и перспективах сотрудничества по производству вакцины на территории Греции. Кроме того, власти республики направили запросы греческим компаниям о возможности налаживания выпуска препаратов в их филиалах. При этом основное внимание уделяется "Спутнику V" и вакцине компании Moderna, потому что другие компании, такие как Pfizer, имеют подразделения по всему миру, которые могут удовлетворить потребность в препаратах от коронавируса.

Как отмечает издание, основная трудность заключается в финансировании, а также в получении согласия иностранных компаний, которые разработали и обладают патентными правами. Это связано с тем, что патент является наиболее ценным активом, особенно для фармацевтической компании, которым нелегко поделиться, если не установлены строгие условия, гарантирующие его безопасность. Среди решений, рассматриваемых для того, чтобы обойти крайнюю осторожность иностранных фармацевтических компаний, - перспектива создания консорциума греческих компаний, который возьмет на себя инвестиций в такой сложный проект. Подсчитано, что только на создание производственного предприятия требуется от €100 млн до €200 млн, а также наличие большого числа высококвалифицированных сотрудников. Срок реализации составит в лучшем случае от 12 до 18 месяцев, и это при условии наличия договора на поставку сырья. Решающим фактором при этом будет позиция покупателя вакцины. Поскольку на данном этапе продажа осуществляется не на "свободном рынке", а в соответствии с правительственными соглашениями, решающим станет наличие покупателя уже к моменту запуска производства.

"Помимо компании, у которой есть патент, и той, которая будет заниматься производством в Греции, ей нужна третья сторона - покупатель", - отметил ведущий представитель фармацевтического рынка, который уточнил, что пока не принималось решения в этом плане. Жизнеспособность инвестиций после окончания пандемии - еще один источник беспокойства, который действует как сдерживающий фактор для всего проекта. "На производстве, созданном для выпуска вакцины, нельзя производить что-то еще, чтобы получить окупаемость инвестиций другим способом", - отметил представитель ведущей фармацевтической компании, который хочет сохранить свою анонимность. Он добавил, что столь значительные вложения не делаются в состоянии давления и паники.

Вакцина "Спутник V" Центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава была зарегистрирована первой в России и в мире 11 августа 2020 года. "Спутник V" зарегистрирован уже в 59 странах. В Греции вакцинация, являющаяся добровольной и бесплатной, началась 27 декабря 2020 года. В страну поступает вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, Moderna, а также препарат компании AstraZeneca, прививки которым не приостанавливались. Страна также закупила вакцину Johnson & Johnson.