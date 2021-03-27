Эксперт спрогнозировал цену на масло для россиян после окончания действия соглашений

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Подсолнечное масло будет доступным по цене для населения РФ после окончания действия соглашений о сдерживании его стоимости. Такую оценку журналистам озвучил в субботу исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

"Для населения продукция останется доступной [по цене] и после окончания соглашений о сдерживании цен", - сказал он.

Ранее в субботу подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. Пошлина на его экспорт составит 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. При этом базовая цена устанавливается в размере $1 тыс., индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства Reuters. Мера будет применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.

"Поддержанные в ходе подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию меры неоднократно обсуждались с бизнесом. Несмотря на введение пошлины, подсолнечник останется одной из самых прибыльных культур, обеспечивая доходность аграриям в размере не менее 150%", - считает Мальцев. По его мнению, введение запретительной пошлины на экспорт масличных культур и плавающей пошлины на экспорт масла обеспечит предсказуемое ценообразование на внутреннем рынке, что создаст понятные правила игры как для растениеводов, так и для переработчиков.

"Важно, что плавающая пошлина вводится с сентября. Это говорит о понимании со стороны Минсельхоза, поскольку переработчикам нужно дать возможность подготовиться к новому сезону и войти в него с новым ценообразованием. Мы ожидаем, что применение новых мер обеспечит стабильную маржу для переработчиков в размере 5-10%", - заключил глава союза.

О соглашениях

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 110 руб. за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.

22 марта стало известно о том, что кабмин РФ поручил ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца, на масло - до октября. Кроме того, предполагается субсидирование производителей масла и сахара.