ЦБ: гражданам лучше отказаться от очных посещений банков во избежание мисселинга

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Вкладчикам стоит перестать посещать в банки очно в целях открытия депозитных счетов и приобретения иных финансовых продуктов во избежание мисселинга, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Чтобы выбрать наилучшее предложение лучше использовать финансовые маркетплейсы и сайты банков в интернете, добавил он.

"В банк не надо ходить. Это уже вчерашний день. И мы живем в век цифровых технологий. Если человек хочет выбрать вклад с хорошей процентной ставкой, ему лучше пойти на маркетплейс или посмотреть в интернете, какие ставки кто предлагает. Если он уже клиент банка - воспользоваться "банк-клиентом" [через личный кабинет на сайте банка или в приложении на смартфоне]", - пояснил представитель регулятора на выступлении в рамках Недели финансовой грамотности.

По словам Швецова, в программных продуктах гораздо меньше мисселинга, чем при общении с работниками отделений.

"Но если так получилось, что человек идет в банк физически и у него есть четкое намерение приобрести сберегательный продукт, он должен четко сказать: "Я хочу разместить вклад в вашем банке". Если ему будут предлагать какие-то другие продукты, [то] спросить: "Является ли другой продукт вкладом в вашем банке?". Вряд ли клерк ответит, что да, является", - пояснил он добавив, что во избежание обмана необходимо также проверять документацию.

"Когда тебе дадут договор на размещение вклада, там должно быть написано, что это вклад в банке", - также рассказал он.

О маркетплейсах

"Маркетплейс" - онлайн-сервис, позволяющий гражданам приобретать финансовые продукты, в том числе банковские, страховые и на рынке ценных бумаг, от разных организаций на одной платформе в круглосуточном режиме.

Создание подобного маркетплейса призвано способствовать обеспечению доступности финансовых услуг широким слоям населения и увеличению конкуренции на рынке банковских услуг за счет малых региональных банков - клиентов электронной платформы, которые смогут предлагать финансовые продукты клиентам независимо от географического распространения филиальной сети.

Подключиться к данному сервису можно через Финансовые платформы. Так, согласно данным реестра Банка России, на сегодняшний день клиентам доступны три платформы - "ВТБ Регистратор", "Финуслуги" Московской Биржи и "Финансовая платформа" ГК "Инфинитум".