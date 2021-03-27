Источник: авиакомпании РФ могут отменить чартеры в ОАЭ с 28 марта из-за разногласий стран

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании могут начать отменять чартерные грузопассажирские рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в города Объединенных арабских эмиратов с 28 марта, так как авиавласти двух стран до сих пор не выдали разрешения на выполнение грузопассажирских рейсов между странами в летнем сезоне полетов (начнется 28 марта). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к коммерческому департаменту лоукостера "Победа".

Регулярное авиасообщение с ОАЭ было возобновлено в сентябре, наряду с регулярными рейсами выполняются также и грузопассажирские полеты, которые предназначены в первую очередь для перевозки грузов, но еще на таких рейсах можно перевозить пассажиров, которым разрешен въезд в принимающую страну.

Сам же лоукостер в субботу разослал клиентам, которые приобрели авиабилеты в Дубай и планируют вылет в воскресенье, письмо, что "в расписании рейса DP888 Дубай - Москва 28 марта 2021 года возможны значительные изменения". По данным источника ТАСС, под отмену могут попасть рейсы, на которые забронировано до 50 тыс. авиабилетов.

"Все российские авиакомпании, выполняющие грузопассажирские рейсы в Дубай из Москвы, до последнего ждали разрешения властей ОАЭ на летнее расписание. Но поскольку авиавласти РФ для авиакомпаний ОАЭ не выдали разрешения на полеты в Москву и Санкт-Петербург, нашим авиакомпаниям в таких рейсах тоже отказали. Сейчас все российские авиакомпании будут отменять рейсы в Дубай из Москвы летнего расписания, а это более 50 тыс. человек. У "Победы", например, уже полностью проданы все рейсы до конца майских праздников, а это больше 1 300 человек. Никто из авиакомпаний не ожидал, что авиавласти ОАЭ не выдадут разрешения на рейсы в летний сезон. Можно только предположить, что и для властей ОАЭ отказ в грузопассажирских рейсах в Москву и Санкт-Петербург тоже оказался сюрпризом",- сообщил ТАСС источник, близкий к коммерческому департаменту "Победы".

Причины

"Запрет на полеты Москва - Дубай для многих российских авиакомпаний со стороны авиавластей ОАЭ связан с отказом Росавиации в согласовании аналогичных программ для арабских авиакомпаний. ОАЭ не допускают дискриминации своих авиакомпаний и применяют зеркальные меры к России", - пояснил ТАСС источник в одной из крупных российских авиакомпаний.

Источник в другой крупной авиакомпании сообщил ТАСС, что также ожидает разрешения проблемы и на данный момент не получил подтверждения авиавластей РФ на выполнение рейсов в Дубай на следующей неделе.

ТАСС направил запрос в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, Минтранс и Росавиацию. Ранее ТАСС сообщал об угрозе приостановки чартерных рейсов между РФ и ОАЭ из-за разногласий авиавластей.

В конце прошлой недели оперативный штаб принял решение расширить количество регулярных рейсов между Россией и ОАЭ, разрешив выполнять по одному рейсу в эмираты из каждого региона РФ раз в неделю.