Источник: авиавласти РФ и ОАЭ согласовали выполнение всех чартерных рейсов между странами

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Авиационные власти РФ и Объединенных Арабских Эмиратов в субботу вечером согласовали условия выполнения чартерных грузопассажирских рейсов между странами. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний, выполняющих полеты в ОАЭ.

"Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям разрешения подтвердили", - сказал он.

При этом в авиакомпании "Победа", которая ранее в субботу предупредила клиентов о возможных изменениях в расписании рейсов в ОАЭ, сообщили ТАСС, что получили разрешение на выполнение 28 марта рейса из Москвы в Дубай.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что российские авиакомпании могут начать отменять чартерные грузопассажирские рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в города ОАЭ с 28 марта, так как авиавласти двух стран до сих пор не выдали разрешения на выполнение грузопассажирских рейсов между странами в летнем сезоне полетов (начнется 28 марта).

Лоукостер "Победа" в субботу разослал клиентам, которые приобрели авиабилеты в Дубай и планируют вылет уже 28 марта, письмо, что "в расписании рейса DP888 Дубай - Москва 28 марта 2021 года возможны значительные изменения".

В конце прошлой недели российский оперативный штаб принял решение расширить количество регулярных рейсов между Россией и ОАЭ, разрешив выполнять по одному рейсу в эмираты из каждого региона РФ раз в неделю.