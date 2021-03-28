Total остановила работы на газовом месторождении в Мозамбике из-за атаки исламистов

ТАСС, 28 марта. Французская энергетическая группа Total объявила о приостановке работ по строительству крупнейшего на юге Африки комплекса по переработке и сжижению природного газа в 10 км от захваченного исламистами мозамбикского города Палма. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление компании.

По данным агентства, компания приостановила повторную мобилизацию проекта, планировавшуюся в ближайшее время после того, как работы были ранее заморожены в январе из соображений безопасности. В Total заявили, что жертв среди сотрудников в результате нападения на город исламистов нет, однако было принято решение "сократить численность персонала до абсолютного минимума".

Отряд боевиков численностью в 100 человек вошел в Палму поздним вечером 24 марта. Хорошо вооруженные исламисты атаковали армейские казармы и правительственные здания. Регулярные части понесли серьезные потери. Южноафриканская газета Sunday Times сообщала об убийствах множества людей в последующие дни.

Город Палма расположен на берегу Индийского океана в провинции Кабу-Делгаду, где с 2017 года действуют исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб" и структуры "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) - ISCAP ("Центральноафриканская провинция ИГ").