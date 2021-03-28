Город Санья на Хайнане заметно увеличит число аттестованных зарубежных партнеров

ХАЙКОУ /Китай/, 28 марта. /ТАСС/. Администрация города Санья на южном побережье китайского острова Хайнань планирует привлечь как можно больше аттестованных зарубежных партнеров (QFLP) при помощи специализированных фондов. Об этом сообщила газета "Наньго душибао".

По сведениям издания, с этой целью China Merchants Bank (Китайский торговый банк) уже начал осуществлять трансграничные операции через счета двух китайских финансовых институтов, специализирующихся на высокотехнологичных и наукоемких проектах, - инвестиционных банков Zhenfund и MSA Capital. Они стали первыми фондами для QFLP, зарегистрировавшими свои подразделения на территории центрального делового района Санья. Соответствующие проекты получили одобрение Китайской ассоциации управления активами (AMAC).

Как уточнили местные власти, новые фонды стимулируют приток зарубежных инвестиций в экономику Хайнаньского порта свободной торговли, поскольку позволяют существенно упростить и оптимизировать транснациональные финансовые сделки. В связи с этим провинция собирается в ближайшее время привлечь множество высокопрофессиональных специалистов в финансовой сфере из других регионов КНР, а также из-за границы.

QFLP - это иностранные компании, имеющие право инвестировать через юаневые фонды в китайский частный бизнес с целью продвижения перспективных проектов, прежде всего в инновационной сфере. Благодаря такому механизму Пекин адаптирует национальные отрасли к жесткой конкуренции и колебаниям на международных рынках.

1 июня прошлого года администрация Хайнаня опубликовала генеральную программу развития, которая предполагает постепенное снятие ограничений и уменьшение налогового бремени для компаний, вовлеченных в хозяйственную деятельность регионального порта свободной торговли. Согласно новой стратегии, к 2025 году на острове будет сформирован эффективный механизм по стимулированию устойчивого и долгосрочного роста. Одна из главных задач - создать на территории самой южной провинции КНР важный международный финансовый центр.