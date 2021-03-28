Месячный валовый продукт зоны сетевых технологий города Санья на Хайнане превысил $152 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 28 марта. /ТАСС/. Стоимость производимых за месяц товаров и услуг зоны отраслевого развития сетевых и информационных технологий города Санья на острове Хайнань превысила 1 млрд юаней (примерно $152 млн по текущему курсу). Такие данные опубликовала газета "Санья жибао" со ссылкой на администрацию этой инновационной промышленной площадки.

По ее сведениям, валовый продукт упомянутого кластера в январе превысил отметку в 1 млрд юаней, благодаря чему продолжили расти налоговые поступления в местный госбюджет. Согласно официальной оценке, фискальные сборы, получаемые от компаний, которые базируются в зоне сетевых технологий Санья, в месяц приносят городу уже более 470 млн юаней (около $72 млн).

Как уточнили власти, число профильных коммерческих организаций, зарегистрированных на территории этой промышленной площадки, постоянно увеличивается и уже достигло порядка 430. Предполагается, что мощный стимулирующий эффект на динамичное развитие данного инновационного кластера в 2021 году окажет международный проект по созданию в Санья "новой кремниевой долины". Его недавно одобрил местный комитет городского планирования.

Инвестиции на реализацию этой новой программы уже превысили 700 млн юаней (свыше $107 млн). В соответствии с планом, дополнительные затраты на строительство и реконструкцию к 2024 году превысят 4,5 млрд юаней (более $688 млн).

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить этот город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. По уровню благосостояния он уже сейчас занимает первое место среди всех прочих административно-территориальных единиц самой южной провинции КНР.