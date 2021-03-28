Ярмарка на Хайнане получит товары из ЕС благодаря новому рейсу из Парижа

ХАЙКОУ /Китай/, 28 марта. /ТАСС/. Первая Китайская международная потребительская ярмарка на Хайнане получит целый ряд экспонатов из стран Евросоюза благодаря новому грузовому трансконтинентальному авиамаршруту из Парижа. Об этом сообщила администрация острова.

Как отмечается на официальной странице отдела пропаганды парткома провинции в социальной сети WeChat, доставку будет осуществлять компания "Хайнаньские авиалинии". Ее самолеты теперь начнут на регулярной основе перевозить востребованные товары в обоих направлениях и, как ожидается, позволят участникам из Европы решить проблемы, связанные с транспортировкой образцов и выставочного оборудования.

Ранее компания HNA Cargo - логистическое подразделение группы, которую представляют "Хайнаньские авиалинии", - подписала соглашение с французской фирмой Dynamic Parcel Distribution (дочерняя структура почтового конгломерата La Poste) о продвижении сотрудничества в области авиаперевозок товаров беспошлинной торговли и трансграничной электронной коммерции.

В соответствии с договоренностями, самолет Boeing 787-900 станет совершать перелеты между административным центром Хайнаня городом Хайкоу и французской столицей дважды в неделю. Первый рейс был успешно осуществлен 27 марта: самая южная провинция КНР доставила в Париж 35 тонн различных грузов, на транспортировку которых потребовалось 13 часов.

Первая Китайская международная потребительская ярмарка пройдет 7-10 мая в Хайкоу, в ней примет участие 630 зарубежных компаний из 69 стран и регионов мира. Это мероприятие - одна из мер по реализации Генеральной программы развития Хайнаньского порта свободной торговли, которая 1 июня прошлого года была опубликована Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР. ЭКСПО состоится в международном выставочном центре, площадь экспозиций составит 80 тыс. кв. метров.