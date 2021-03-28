Эксперт: инцидент в Суэцком канале вызовет переход части грузов на железную дорогу

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Инцидент с застрявшим в Суэцком канале контейнеровозом повлечет за собой приход дополнительных объемов грузов на железную дорогу. Грузоотправители будут заинтересованы в использовании маршрутов между Европой и Азией, которые транзитом проходят по территории РФ. Об этом ТАСС сообщил председатель объединенного ученого совета РЖД, профессор Борис Лапидус.

Существует несколько базовых маршрутов, которые связывают страны АТР со странами Европейского союза, - морских и сухопутных.

"Экономика показывает, что железнодорожные перевозки эффективны и конкурентоспособны для грузов, чувствительных к срокам доставки. Это прежде всего электроника, автомобильные комплектующие и товары народного потребления. Наши предложения известны перевозчикам, и после инцидента они будут более внимательно относиться к возможности переключения чувствительных к срокам доставки грузов на Транссибирскую магистраль", - отметил Лапидус.

По словам эксперта, тарифы на морские перевозки за последний год выросли в 3-4 раза и стали сопоставимы с транспортировкой по железной дороге, это произошло еще до блокировки Суэцкого канала. После инцидента тарифы снова начали увеличиваться. Впоследствии стоит ожидать резкого роста стоимости страхования грузов, а вслед за ним и увеличения тарифа. Лапидус добавил, что это также дает основания для конкурентоспособности РЖД.

Железная дорога конкурирует с морскими линиями за объемы прироста перевозок, которые ежегодно формируются в торговом обмене между странами Восточной и Юго-Восточной Азии, Европы. Субсидирование железнодорожного контейнерного транзита по территории РФ, последовательное наращивание пропускных способностей, обновление подвижного состава, совершенствование технологии и увеличение скорости перевозки в рамках программы "Транссиб за семь суток" - это те меры, которые принимаются для привлечения новых грузов на инфраструктуру РЖД. Даже в кризисный 2020 год удалось увеличить объемы транзитных контейнерных перевозок по сети РЖД более чем на 30%. На данный момент существующие провозные мощности уже позволяют увеличить объемы на 20-30%. В перспективе транзитные перевозки по территории РФ смогут вырасти до 1,5-2 млн TEU (аналог 20-футового контейнера), рассказал Лапидус.

Последствия инцидента для судоходства в Суэцком канале

Эксперт оценивает ситуацию как "инцидент, перерастающий в экономическую катастрофу". Большинство судов, которые сейчас находятся в Индийском океане, будут направлены по маршруту в обход Африки, что приведет к увеличению сроков доставки на 15-20 суток. При этом для того, чтобы справиться с пробкой, которая образовалась в канале, понадобится не меньше месяца.

Лапидус уверен, что будут введены новые ограничения на судоходство в канале либо проведена модернизация.

"Суэцкий канал несколько раз углублялся и расширялся с момента своего запуска, тем не менее такой бурный рост дедвейта морских судов не предусматривался. По крайней мере, он предусматривался без оценки рисков подобных техногенных эксцессов. Такие большие теплоходы, наверное, сотни раз там проходили, но риски остаются всегда. И даже если это не в сотый, а в тысячный раз может привести к аварии, такие риски должны устраняться технологиями и правилами перевозок", - заключил эксперт.

Контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Первоначальные попытки вытащить судно водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м с помощью буксиров не увенчались успехом. Был задействован земснаряд, с помощью которого из-под носа судна было извлечено порядка 20 тыс. тонн песка. В субботу, 27 марта, маневровая буксировка возобновилась. Из-за блокировки Суэцкого канала у его северных и южных ворот скопилось свыше 320 судов, а пробка растянулась почти до Индии.