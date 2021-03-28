Пермские власти компенсируют аграриям 30% затрат на закупку минеральных удобрений

ПЕРМЬ, 28 марта. /ТАСС/. Власти Пермского края в этом году планируют компенсировать сельхозпроизводителям региона 30% затрат на закупку минеральных удобрений на бирже, об этом в воскресенье сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин в Instagram.

"В этом году начнем компенсировать аграриям 30% затрат на закупку минеральных удобрений на бирже", - написал он.

Махонин добавил, что власти заинтересованы в поддержке аграриев, готовы уделять особое внимание малому и среднему бизнесу в этой отрасли. Ранее он сообщал, что в 2021 году для поддержки предприятий средних и малых форм хозяйствования краевым бюджетом выделено порядка 280 млн рублей. Наработки в сфере сельского хозяйства заинтересовали губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, с которым Махонин провел рабочую встречу.

"Обсудили с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым сотрудничество регионов. Коллегу заинтересовали наши наработки в сфере сельского хозяйства, производства минеральных удобрений. Нам действительно есть чем поделиться. Пригласил Игоря Ивановича и сельхозпроизводителей Иркутской области в гости в Пермский край. Будем налаживать связи и делиться опытом", - заключил Махонин.