Из-за контейнеровоза 369 судов, включая 25 нефтетанкеров, не могут пройти Суэцкий канал

КАИР, 28 марта. /ТАСС/. Почти 370 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров, не могут пройти Суэцкий канал из-за застрявшего поперек него контейнеровоза. Об этом сообщил в воскресенье глава управления этой водной магистрали Египта Усама Рабиа.

"369 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров, ожидают прохода через канал", - сказал он в эфире телеканала Al Arabiya. По словам Рабиа, в связи со сложившейся ситуацией рассматривается возможность предоставления "льгот и скидок" на прохождение канала после разрешения ситуации с навигацией. Помимо этого, отметил он, власти заботятся в настоящее время "о логистических потребностях застрявших судов".

"Мы круглосуточно работаем, чтобы сдвинуть севший на мель контейнеровоз, - уточнил глава управления. - Мы не исключаем также третьего сценария, когда придется снижать груз судна. Но этот сценарий очень сложный и требует много времени". Рабиа напомнил о том, что ежедневные убытки канала составляют от $13 млн до $14 млн.