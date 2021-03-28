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Блокировка Суэцкого канала
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Из-за контейнеровоза 369 судов, включая 25 нефтетанкеров, не могут пройти Суэцкий канал

В Египте рассматривают возможность предоставления им льгот и скидок на прохождение канала после разрешения ситуации с навигацией, сообщил глава управления этой водной магистрали

КАИР, 28 марта. /ТАСС/. Почти 370 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров, не могут пройти Суэцкий канал из-за застрявшего поперек него контейнеровоза. Об этом сообщил в воскресенье глава управления этой водной магистрали Египта Усама Рабиа.

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"369 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров, ожидают прохода через канал", - сказал он в эфире телеканала Al Arabiya. По словам Рабиа, в связи со сложившейся ситуацией рассматривается возможность предоставления "льгот и скидок" на прохождение канала после разрешения ситуации с навигацией. Помимо этого, отметил он, власти заботятся в настоящее время "о логистических потребностях застрявших судов".

"Мы круглосуточно работаем, чтобы сдвинуть севший на мель контейнеровоз, - уточнил глава управления. - Мы не исключаем также третьего сценария, когда придется снижать груз судна. Но этот сценарий очень сложный и требует много времени". Рабиа напомнил о том, что ежедневные убытки канала составляют от $13 млн до $14 млн.

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ЕгипетБлокировка Суэцкого канала
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