Власти Египта заявили, что 2020 год стал критическим для туризма страны

ХУРГАДА /Египет/, 28 марта. /ТАСС/. Менее 3,6 млн иностранных туристов провели в прошлом году свои отпуска в Египте. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр туризма и по делам древностей республики Халед аль-Анани, который принял участие в открытии в Хургаде нового отеля премиум-класса Rixos Magawish.

Из-за пандемии минувший год стал наиболее тяжелым за десятилетия, отрасль понесла колоссальные убытки из-за минимального числа туристов, чего не было даже в сложные "революционные" годы. Так, по словам министра, до полного закрытия авиасообщения в марте прошлого года в стране успели отдохнуть 2,3 млн человек, еще 1,3 млн туристов провели свои каникулы в Египте после возобновления международного авиасообщения в июле.

"Мы надеемся возобновить туризм в полном объеме как можно скорее, мы полностью готовы к этому, - сказал он, - и ежемесячно число приезжающих туристов возрастает на 10%, каждый день мы фиксируем прирост 10 тыс. человек". Так, по словам министра, в феврале этого года показатель составил 300 тыс. человек, уже в марте он должен достигнуть 400 тыс. туристов. "Это, определенно, свидетельствует о доверии к нам, и мы гарантируем все необходимые санитарно-профилактические меры на курортах в условиях пандемии, мы выполняем все взятые на себя обязательства", - добавил он.

Как отметил министр, в условиях, когда Европа по-прежнему закрыта из-за пандемии, основной поток туристов наблюдается из стран Восточной Европы - Украины, Белоруссии, Сербии, Румынии, Чехии, Польши, а также Казахстана. "Много туристов также прибывает из США, Швейцарии, - отметил он. - Россияне приезжают в Каир". Основные места для отдыха туристов - это курорты Шарм-эш-Шейх, Хургада и Марса-Алям - там проводят свои отпуска 70% туристов. После закрытия границ и самоизоляции, отметил глава ведомства, люди стремятся к морю и солнцу, культурная составляющая туризма значительно просела, существенно упал интерес к другим видам отдыха, в частности, медицинскому туризму. "Ситуация в мире такова, что повсеместно сохраняется интерес лишь к пляжному отдыху", - добавил он.

Халед аль-Анани отметил, что сейчас оптимизм чувствуют и инвесторы, которые запускают новые проекты и строят новые отели. Одним из таких стал Rixos Magawish, рассчитанный на 416 вилл и номеров категории сьют. Кроме того, в ожидании всплеска туризма в Шарм-эш-Шейхе запускается строительство отеля, рассчитанного на 3 тыс. номеров.

Туризм пытается выйти из кризиса

В 2019 году доходы Египта от туризма достигли рекордных $13 млрд, превысив исторический максимум в размере $12,5 млрд, зафиксированный в 2010 году. Тогда в стране отдохнули 13,1 млн туристов, что является наивысшим показателем с 2010 года, когда республику посетили 14,7 млн человек, в том числе около 4 млн россиян. В "революционные" 2011 и 2013 годы в Египте проводили свои отпуска более 9 млн иностранцев в год. В 2016 году после авиакатастрофы российского самолета на Синае и полного закрытия Россией авиасообщения с Египтом, а также в результате приостановки рядом стран полетов в курортные зоны, Египет посетили 4,5 млн человек, что до 2020 года считалось наименьшим показателем.

По оценкам экспертов, из-за пандемии и закрытия отелей египетская казна недополучала ежемесячно $1 млрд (туристическая отрасль приносит до 15% доходов ВВП страны).