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Блокировка Суэцкого канала

Эксперт: неделя простоя Суэцкого канала вызовет серьезные перебои поставок в Европе

Могут пострадать нефтеперерабатывающие заводы, а также это грозит дефицитом электроники, считает руководитель морских исследований школы Флетчера при университете Тафтса Рокфорд Вайтц

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Дополнительная неделя простоя в работе Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given может вызвать серьезные перебои в поставках в Европе, которые выльются в ощутимые финансовые потери. Такое мнение в воскресенье выразил корреспонденту ТАСС руководитель морских исследований школы Флетчера при университете Тафтса (США) профессор Рокфорд Вайтц.

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"Если контейнеровоз будет освобожден в течение двух-трех дней, тогда экономические убытки будут относительно небольшими. Товары, ожидающие транзита через канал, будут доставлены с возможной задержкой в семь-десять дней. Однако если вызволение судна займет еще неделю или больше, тогда в цепи поставок могут начаться финансово затратные перебои", - сказал он.

В частности, по мнению эксперта, из-за простоя могут пострадать нефтеперерабатывающие заводы в Европе, которые зависят от стабильных и предсказуемых поставок нефти с Ближнего Востока через Суэцкий канал, перебои в логистике могут заставить их покупать углеводороды на открытом рынке. Кроме того, блокировка этой водной артерии может привести в Европе к дефициту электроники и других товаров, импортируемых из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вайтц также полагает, что произошедшее заставит пересмотреть регламент прохождения судов через канал. "Блокировка Суэцкого канала продемонстрировала риск для международной системы доставки, который исходит от увеличивающихся в размерах контейнеровозов, построенных в течение последних лет. Перебой заставит руководство Суэцкого канала пересмотреть свою операционную деятельность и, возможно, ввести дополнительные процедуры безопасности при навигации, такие как выделение дополнительных буксиров для больших судов, пересекающих канал", - резюмировал он.

Спустя сутки после инцидента, когда стало ясно, что оперативно снять с мели судно не удастся, цены на нефть на мировом рынке выросли на 6%. В настоящее время на проход через канал в очереди стоят более 10 танкеров с 15 млн баррелей нефти.

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