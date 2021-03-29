"Известия": тарифы на такси могут подняться на 5-10% из-за роста цен на топливо

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Цены на поездки на такси могут вырасти примерно на 5-10% вследствие роста цен на горюче-смазочные материалы. Такое мнение выразила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, сообщают в понедельник "Известия".

Как отмечает Зарипова, продолжение роста цен на горюче-смазочные материалы вызовет однозначную реакцию со стороны перевозчиков. Она добавила, что большое беспокойство у таксопарков вызывает также рост стоимости на метан, а ощутимое увеличение цен на этот вид топлива сильно затормозит переоборудование транспортных средств.

Счетная палата в своем отчете по итогам 2020 года назвала риски роста цен на топливо одной из "укрупненных проблем" аудита в прошедшем году и считает, что они могут повториться.