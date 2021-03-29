РБК: ФНС и Минфин намерены ужесточить контроль за кассовой техникой на рынках

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство финансов РФ планируют ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на источники и материалы к заседанию госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, где глава ФНС Даниил Егоров озвучил такую инициативу.

"Практика осуществления государственного контроля за деятельностью на рынках показывает незаинтересованность, а зачастую и сопротивление как арендаторов, так и управляющих рынками компаний процессу легализации рыночной торговли", - приводит РБК выдержки из материалов заседания. Отмечается, что это влияет на исполнение задачи по борьбе с теневым оборотом на рынках, поставленной президентом Владимиром Путиным.

По данным газеты, службой предлагается уменьшить перечень случаев, когда на рынке может не применяться ККТ, а также обязать арендаторов подтверждать наличие такой техники перед заключением договора аренды. Кроме того, управляющие рынками компании на постоянной основе должны будут контролировать у арендаторов наличие зарегистрированной ККТ и запретить допуск лиц, чья деятельность приостановлена.

Среди предложений, по данным издания, также есть "упрощенный" порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.

Как рассказали РБК в пресс-службе ФНС, предлагаемые поправки, разработанные совместно с Минфином, направлены на фактическую реализацию уже существующих норм. В пресс-службе Минфина изданию сообщили, что в настоящее время на законодательном уровне не регламентируются четкие границы использования ККТ на розничных рынках, поэтому недобросовестные арендаторы пользуются размытой формулировкой закона и хотят попасть в "льготные" категории, хотя фактически не имеют такого права.