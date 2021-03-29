"Известия": "Ростелеком" разрабатывает модуль для защиты биометрии россиян

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. "Ростелеком", выступающий оператором Единой биометрической системы (ЕБС), занимается разработкой криптографического модуля, который поможет защитить от утечек биометрические данные россиян. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на компанию.

"Банк сможет реализовать сервис удаленной идентификации в своем ПО без необходимости сертифицировать приложение банка. Клиенту в свою очередь не придется скачивать на смартфон утилиту ЕБС. В ближайшее время планируется начать пилотные проекты по внедрению модуля в банках, в продажу решение поступит до конца 2021 года", - рассказали газете в "Ростелекоме".

Уточняется, что криптомодуль обеспечивает безопасность канала связи, чтобы мошенники не перехватывали слепки лица и голоса. Он защищает биометрию от утечки и подмены во время передачи данных. Кроме того, модуль проверяет, не была ли осуществлена попытка взлома приложения или прохождения идентификации вместо пользователя.

В работе пилотной группы по внедрению криптографического модуля безопасности участвуют Росбанк, Ак-Барс и вендор по дистанционному обслуживанию Абсолют банка, рассказали газете их представители. "Поскольку криптомодуль будет готов, скорее всего, к концу года, то Абсолют банк первоначально рассматривает для подключения приложение ЕБС как наиболее быстрый и наименее затратный способ выполнить требование регулятора. Когда решение будет готово, мы заменим им приложение "Биометрия", или оба пути будут работать параллельно", - пояснил газете директор департамента розничных продуктов банка Виталий Костюкевич.

Ранее сообщалось, что Банк России определил перечень потенциальных угроз безопасности, возможных при сборе и обработке биометрических данных россиян. В частности, по мнению регулятора, возможны различного рода подмены и компрометации биометрических персональных данных, которые были собраны при помощи мобильных устройств клиента, следует из проекта указания ЦБ. Помимо прочего, в ЦБ отмечают потенциальные угрозы при сборе и обработке биометрических данных клиентов в отделениях финансовых организаций с использование планшетов и через платежные терминалы, а также при передаче персональных данных между участниками финрынка.

О системе

Единая биометрическая система - цифровая платформа, которая является одним из элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. ЕБС позволяет получить услугу через интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении услуг без личного посещения государственных и коммерческих учреждений.

Правительство РФ назначило "Ростелеком" оператором системы. Регулирование в сфере идентификации граждан на основе биометрических персональных данных осуществляет Минцифры.