Титов заявил, что Минфин прорабатывает инициативу снижения НДС для общепита

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что Министерство финансов России прорабатывает вопрос снижения налога на добавленную стоимость (НДС) для сферы общественного питания, шансы на одобрение этой инициативы позитивные. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС.

Титов в конце января направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением снизить с 20% до 10% или полностью обнулить НДС для отрасли.

"Реакция на обращение есть. Минфин сказал, что они работают. То есть это серьезно прорабатываемая тема. Я оцениваю возможность ее принятия как высокую, шансы больше в позитиве. С ходу такие вещи не решаются, но если Минфин не отверг идею с порога, значит, это хороший знак", - сказал Титов.

По его словам, основные продовольственные товары, которые закупают кафе и рестораны, облагаются НДС именно по ставке 10%. Он отметил, что результаты эксперимента могут быть использованы при создании стимулирующих налоговых условий в иных отраслях.