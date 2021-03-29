Торги на фондовой бирже в Гонконге открылись разнонаправленной динамикой

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 марта. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась в условиях слабых разнонаправленных движений котировок вокруг нулевой черты. При открытии утренней сессии индекс Hang Seng понизился на 19 пунктов (0,07%) - до значения 28 317, свидетельствуют данные этой площадки.

Единая тенденция на рынке пока не сложилась. Отрицательная динамика охватила акции ряда высокотехнологичных компаний и операторов сотовой связи. В плюсе торгуются активы, связанные с сырьевым сектором, финансами и недвижимостью.

На 5,26% подорожали ценные бумаги китайской нефтехимической корпорации Sinopec. На 5,15% улучшились позиции российского алюминиевого гиганта "Русал" - до 4,7 гонконгского доллара за акцию ($0,6).

На 2,2% упали бумаги оператора китайской потоковой видеоплатформы Bilibili в первый день торгов после проведения вторичного листинга на этой площадке. Стоимость акций этой высокотехнологичной компании понизилась до 790 гонконгских долларов за единицу по сравнению с ценой размещения в 808 гонконгских долларов. В ходе листинга компания привлекла $2,6 млрд.

Торги на фондовых площадках материкового Китая открылись слабым ростом основных индексов в пределах 0,24 - 0,33%.