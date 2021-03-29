Эксперты: субсидии на трудоустройство будут востребованы для бизнеса РФ в сфере услуг

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Новые субсидии для российских предпринимателей на трудоустройство неработающих будут наиболее востребованы бизнесом в сфере услуг, а также отраслях, не требующих высокой квалификации. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители деловых объединений, бизнес-омбудсмены, общественники и предприниматели.

Премьер-министр РФ Михаил Мушустин ранее сообщал, что компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих, которые на 1 января 2021 года состояли на учете в центрах занятости как безработные. Размер субсидии равен трем минимальным размерам оплаты труда на каждого нового сотрудника. Благодаря новой мере, как ожидается, более 220 тыс. человек смогут получить работу и улучшить свое положение. На эти цели власти выделят 12 млрд рублей.

Бытовые услуги, строительство, ЖКХ

Опрошенные агентством специалисты полагают, что наиболее популярными данные субсидии будут в сфере бытового обслуживания населения, к которым относят пошив одежды и обуви, химчистку, услуги парикмахерских, различные ремонтные работы и так далее.

"Бытовое обслуживание населения, строительный комплекс и сфера ЖКХ, на мой взгляд, будут самыми востребованными работодателями в ближайшее время и активными получателями данной субсидии. Как финансист по первому базовому образованию, отмечу, что в отношении вышеперечисленных отраслей это позволит на 5-10% сократить нехватку специалистов, а общий уровень безработицы снизить на 1-3%", - сказал ТАСС зампредседателя комиссии Общественной палаты Московской области по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуре и благоустройству военных городков Петр Попов.

По предварительным данным Росстата, численность безработных в России в феврале 2021 года составила около 4,244 млн человек, с ростом на 23,9% к аналогичному месяцу 2020 года.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия, член Партии роста Елена Гнетова также считает, что эта форма поддержки может быть востребована в сфере услуг, а также деятельностях, не требующих высокой квалификации. "Глобальную задачу по искоренению нехватки специалистов и устранению дисбаланса между спросом и предложением данная мера поддержки, конечно, не решит. Рынок труда переполнен администраторами, экономистами, менеджерами в то время, когда работодателям требуются технологи, инженеры, высококвалифицированные рабочие, специалисты с высокими компетенциями", - сказала она агентству.

По ее словам, это "хорошая, но недостаточная мера", так как предполагается лишь трехкратная выплата одного МРОТ. "Представляется актуальным реализовать выплату субсидии, рассчитанной на срок до 12 месяцев", - подчеркнула Гнетова.

Генеральный директор компании "Млесна" Сергей Демин убежден, что субсидия будет актуальна для предприятий, сокративших из-за пандемии свой кадровый состав. "Думаю, что многие владельцы компаний постараются вернуть тех специалистов, которых вынуждены были сократить в прошлом году", - отметил он.

Кадры с высокой квалификацией вне биржи

Предприниматели сомневаются, что смогут найти в центрах занятости сотрудников с высокой квалификацией, поэтому субсидии, по их мнению, в этом случае не помогут.

"Большинству предприятий сегодня требуются высококвалифицированные кадры. И данная субсидия в этом случае не поможет. Потому что востребованные специалисты, как правило, не состоят на учете в центрах занятости. Это, например, наладчики, токари, фрезеровщики, технологи, управляющие. Надо решать причину нехватки ценных кадров. Вплотную заняться системой профессионального обучения. Более того, ряд компаний из-за кризиса работает с неполной загрузкой мощностей и им пока не до расширения штата", - сказал ТАСС депутат Госсовета Татарстана от Партии роста, генеральный директор группы компаний "Кориб" Олег Коробченко.

С такой позицией согласен консультант по стратегическому маркетингу, автор курса "Управление сбытом" в РАНХиГС, учредитель компании "Экспорт-Трейд" Аркадий Мурзаев. "Мне, как руководителю и собственнику бизнеса с 2005 года, ни разу не удалось принять на работу стоящего на учете в центре занятости безработного. Первое время мы честно подавали туда заявки с описанием того, кто нам нужен, но либо приходили люди, не совсем подходящие под наши требования, либо навещали наш офис так называемые "профессиональные безработные". У них была только одна просьба: "Мне ничего от вас не надо, просто сделайте отметку, что я вам не подошел и я пойду дальше", - сказал он.

Мурзаев считает, что все высококвалифицированные специалисты "без дела не сидят - они востребованны". "Те же, кому реально нужны сотрудники, либо люди, которым реально нужна работа, меньше всего обращаются именно в центры занятости. Они находят друг друга через знакомых, объявления в соцсетях и на соответствующих сайтах, с помощью рекрутеров и так далее. Но за эти формы трудоустройства субсидии не положены", - отметил он.

Член генерального совета "Деловой России" Максим Лалакин также сказал ТАСС, что "на бирже труда стоят в основном "синие воротнички", а также люди, чей возраст близок к пенсионному". "Редкие и высококвалифицированные специалисты устраиваются на работу и без стимулирующих мер", - заключил он.

Расширение поддержки

Предприниматели и эксперты уверены, что нужны дополнительные стимулирующие меры для бизнеса для изменений на рынке трудоустройства.

"Для малого бизнеса самой эффективной поддержкой было бы освобождение от налогов на пять лет. Эту инициативу я озвучил на заседании Госсовета Татарстана, будем выносить ее на федеральный уровень. Налоговые поступления от малого бизнеса в федеральном бюджете составляют менее 5%. Предоставив налоговые каникулы малому бизнесу, государство много не потеряет в налогах, зато получит взрывной рост экономики. Руководители компаний смогут направить средства на развитие своих предприятий и в том числе на повышение зарплаты сотрудников. Это тот случай, когда государство может дать не рыбу, а удочку", - уверен депутат Госсовета Татарстана Олег Коробченко.

Предприниматель Аркадий Мурзаев предложил две меры по стимулированию найма сотрудников: снизить стоимость труда для работодателя и облегчить процедуру расставания с нерадивыми сотрудниками.

Советник бизнес-омбудсмена РФ, руководитель Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко подчеркнул, что "лучший способ поддержать рынок труда сейчас - это перейти от повестки поддержки к повестке развития и с колес начать в России программу развития малых производств".