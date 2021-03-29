Титов сообщил, что регулярно просит кабмин о новых мерах поддержки бизнеса

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в постоянном режиме просит правительство страны о расширении мер поддержки бизнеса. Об этом сообщил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

"Должен сказать, мы в постоянном режиме просим, требуем, "атакуем" правительство. Наши требования, прежде всего, направлены на изменение принципа определения наиболее пострадавших адресатов для господдержки - в зависимости от сокращения выручки, а не по кодам ОКВЭД. Мы также требуем налоговой амнистии для малого бизнеса, просим, чтобы кадастровая стоимость сохранялась на уровне 2019 года", - перечислил он.

Титов отметил, что приветствует решения правительства о новых мерах поддержки. В частности, введение субсидий на трудоустройство неработающих, которые на 1 января 2021 года состояли на учете в центрах занятости как безработные. Размер субсидии будет равен трем минимальным размерам оплаты труда на каждого нового сотрудника.

"Хорошо, что правительство России продолжает принимать меры поддержки. Конечно, им выгодно сегодня, чтобы занятость сохранялась или даже увеличивалась, поэтому они готовы платить зарплату хотя бы три месяца тем людям, которые переходят с биржи. В принципе, инициатива позитивная", - сказал бизнес-омбудсмен.

Меры поддержки

Власти РФ оказывали поддержку малому и среднего бизнесу во время пандемии. Была предоставлена отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, введен мораторий на банкротство таких компаний, работала программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Действовала кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях со льготной ставкой 2% годовых. В марте 2021 года ее сменила программа кредитования ФОТ 3.0, предполагающая выдачу кредитов под 3% не до конца восстановившимся отраслям.

Дополнительные программы поддержки вводились также региональными властями. Кроме того, с 1 апреля 2020 года для всех субъектов малого и среднего предпринимательства снизили размер страховых взносов с 30% до 15%.