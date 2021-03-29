Дефицит новых машин в российских автосалонах идет на спад

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Дефицит новых автомобилей в российских дилерских центрах идет на спад, сообщили ТАСС в понедельник в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

"Дефицит [новых автомобилей] сохраняется, хотя уже идет на спад. Речь идет как о разных сегментах, так и о производителях", - сообщили в пресс-службе ассоциации.

Проблема дефицита новых машин в автосалонах длится с конца августа прошлого года. Нехватка фиксировалась по всем брендам, включая отечественную Lada. Как пояснял ТАСС директор по маркетингу "Авилона" Андрей Каменский, одна из основных причин сложившейся ситуации - сниженные объемы производства и поставок из-за пандемии. В конце октября 2020 года стало известно, что дефицит затронул и автомобили с пробегом.

В РОАД также добавили, что в России все еще не решена проблема дефицита чипов для автоэлектроники. Как ранее сообщало издание "Коммерсантъ", речь идет о микросхемах для систем "ЭРА-ГЛОНАСС", тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем и др.