Минэнерго прогнозирует рост поставок по Севморпути после ситуации с Суэцким каналом

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Объем загрузки Северного морского пути имеет большой потенциал расширения после блокировки Суэцкого канала, через который проходит до 12% мирового грузопотока, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"Северный морской путь, сроки навигации на котором продолжают расширяться и в 2020 году достигли 9-10 месяцев, имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, позволяя значительно сократить время транспортировки товаров из Азии в Европу", - заявили в министерстве, комментируя ситуацию в Суэцком канале. В министерстве напомнили, что у России уникальное географическое положение, что дает ей "естественные преимущества на мировом энергетическом рынке в части доступа к основным рынкам потребителя, а также скорости доставки товаров ТЭК".

В Минэнерго также добавили, что "ограничение поставок в Суэцком канале почти не коснулось поставок российской нефти марки Urals, использующей другие маршруты доставки".

По данным министерства, в 2020 году грузопоток по Северному морскому пути превысил плановые значения и составил почти 33 млн тонн грузов, включая свыше 18 млн т сжиженного природного газа (СПГ).

"Мы ожидаем дальнейшего роста поставок и исполнения поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по увеличению грузопотока к 2024 году до 80 млн тонн в год", - заключили в Минэнерго.