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Yomiuri: в Японии создадут систему сбора и переработки редких металлов

По данным издания, такую меру рассматривают как часть программы сокращения зависимости национальной промышленности от поставок из-за рубежа

ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение поддержать создание в стране международной базы сбора, обогащения, повторного использования и экспорта редких металлов, которые в растущих количествах необходимы, в частности, для производства электромобилей и новых видов особо мощных аккумуляторов. Такая мера рассматривается как часть программы сокращения зависимости национальной промышленности от поставок из-за рубежа, сообщает в понедельник газета Yomiuri.

В настоящее время Япония полностью импортирует редкие металлы, включая литий, кобальт и другие. Около 60% таких закупок приходится на Китай.

Токио намерен оказать содействие группе компаний в создании масштабной системы сбора внутри страны и импорта из-за рубежа старых аккумуляторов, ноутбуков, смартфонов и другой использованной техники, из которой можно извлекать редкие металлы. После удовлетворения внутренних потребностей их предполагается даже частично экспортировать.

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