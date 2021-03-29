Чистая прибыль ВТБ в 2021 году может достигнуть 250-270 млрд руб.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ сохраняет планы по чистой прибыли банка за 2021 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в диапазоне 250-270 млрд рублей. Об этом сообщил на встрече топ-менеджеров банка с журналистами сообщил глава кредитной организации Андрей Костин.

"В этом году мы ожидаем возврата к тем цифрам прибыли, которые у нас закреплены в стратегии. Мы считаем, что прибыль должна составить не менее 250 млрд рублей, в границах 250-270 млрд рублей, что обеспечит возврат на капитал близкий к 15%", - сказал он.

Ранее о планах по чистой прибыли в границах 250-270 млрд рублей сообщал член правления банка Дмитрий Пьянов.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 2020 год упала на 63% по сравнению с предыдущим годом и составила 75,3 млрд рублей.

Объем ОФЗ

Объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на балансе ВТБ превышает на данный момент 900 млрд рублей. "Свыше 900 миллиардов рублей", - сказал Костин, говоря об объеме ОФЗ на балансе банка.

При этом банкир считает, что ВТБ и "Сбер" могли бы увеличить долю в ОФЗ.

"В принципе увеличивать портфель (ОФЗ - прим. ТАСС) при том, что не требуется капитала, можно до бесконечности. Мы предлагали Министерству финансов РФ, правительству, мы высказывали неоднократно публично, что мы считаем, что российское правительство может увеличить заимствования и таким образом увеличить свои расходы на те же национальные проекты, на цели развития. У нас внутренний долг, вообще долг государства, даже при всех нынешних пиках соответствует 20% ВВП, чуть больше сейчас. По методике Международного валютного фонда до 40% страны с переходной экономикой могут (увеличивать долг - прим. ТАСС), то есть Россия вполне еще может направить 10-15 трлн рублей в государственный долг, в рублевый. Нам в общем-то необязательно делать международные заимствования", - пояснил свою позицию банкир.

На прошлой неделе Министерство финансов РФ приняло решение не проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках. Аукционы должны были пройти 24 марта. Ранее Банк России сообщал, что Минфин к середине марта разместил только треть ОФЗ от заявленного на первый квартал 2021 года плана.

Механизм управления

ВТБ направил в правительство РФ предложения по объему полномочий в рамках директив правительства. Банк хочет увеличить самостоятельность наблюдательного совета. "Мы подготовили и направили в правительство наши предложения о том, каким образом механизм управления можно скорректировать в пользу большей самостоятельности, через утверждения, например, наблюдательного совета, а не только директивного управления", - сказал Костин.

По его словам, такие подходы могут применяться в дальнейшем ко всем банкам с госучастием.

"Мы сейчас хотим предложить посмотреть, может быть, даже для всех банков с госучастием, какой объем полномочий должен осуществляться в рамках директив правительства. Мы считаем, в этой сфере есть переизбыточные функции - сейчас, например, любые наши вложения в капитал дочерних компаний, даже совсем небольших, утверждаются через такие директивы. На мой взгляд, в этом нет необходимости, и такие решения можно вполне утверждать наблюдательным советом. И таких примеров много", - пояснил глава ВТБ.