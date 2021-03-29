"Ъ": правительству предложили не требовать от компаний передачи обезличенных данных

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. АНО "Цифровая экономика" предложило правительству РФ отказаться от требования к компаниям безвозмездно передавать госорганам обезличенные данные россиян. Об этом в понедельник пишет газета " Коммерсантъ " со ссылкой на поправки, которые подготовила рабочая группа "Нормативное регулирование" к законопроекту, регулирующему оборот обезличенных данных в России.

Введение новых правил грозит крупным компаниям расходами в "десятки миллионов рублей", считают в АНО. Эти деньги потребуются на создание инфраструктуры для обезличивания и сбора согласий, пояснили эксперты группы.

Кроме того, в АНО считают избыточным требование о получении отдельного согласия от пользователей на обезличивание информации. Правительство запросило позицию "Цифровой экономики", поскольку именно АНО инициировало законопроект, отмечает издание. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко поправки еще не получили.

Предложения были рассмотрены на совещании рабочей группы 25 марта и направлены в Минцифры и аппарат правительства, пишет газета.

В поправках отражена совместная позиция ведомств о необходимости получения согласия граждан на обезличивание данных и их дальнейшую продажу, пояснили ТАСС в Минцифры. "Граждане часто жалуются на рекламные звонки, - сообщили в министерстве. - Теперь без согласия клиентов операторы связи не смогут продавать номера телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь своих абонентов".

Законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О персональных данных", был одобрен Госдумой в первом чтении 16 февраля. Минцифры предложило поправки в законопроект, которые, в том числе защитят права граждан в области хранения данных и учтут интересы бизнеса при их обработке.