Объем онлайн-продаж между частными лицами в России превысил 1 трлн руб.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Продажи между частными лицами в интернете (C2C) в России выросли на 87% в 2020 году в сравнении с 2019 годом и составили 1,06 трлн рублей, тогда как рынок организованной онлайн-торговли за прошлый год вырос на 44%, до 2,5 трлн рублей. Количество C2C-сделок за тот же период выросло на 70%, до более чем 300 млн. Об этом говорится в исследовании "Авито" и агентства Data Insight.

"Рынок торговли между частными лицами в интернете вырос на 87% за 1,5 года (оценка на апрель 2019 года - 568 млрд рублей) и превысил 1 трлн руб. в 2020 году (оценка на ноябрь - прим. ТАСС). А количество сделок выросло на 70% и превысило 300 млн. Интересный тренд: увеличение доли продавцов, занимающихся перепродажей товаров. Этот сегмент вырос в 1,5 раза с 8% в 2017 году до 12% в 2020 году", - говорится в исследовании.

Самой популярной категорией товаров, предлагаемых частными продавцами, остались "бытовая техника, электроника и компьютеры" (24% продаж), "одежда и обувь" (18%) и "детские товары" (17%). За ними идут "автозапчасти", "товары для дома" и "спорт и отдых". Средний чек на C2C рынке составляет 3,5 тыс. рублей (против 3,2 тыс. руб. в 2017-2019 годах).

В 2020 году сервисами объявлений пользовались 87% продавцов и 88% покупателей на С2С-рынке. Процент продавцов, использующих для продаж социальные сети, возрос - с 28% до 34%. В 2020 году количество покупателей на С2С-рынке продолжило расти, в то время как рост числа продавцов стабилизировался при одновременном увеличении частоты продаж. Количество продавцов и покупателей составляет 13,2 млн и 13,3 млн соответственно. При этом выросло число сделок на продавца в месяц: в 2017 году в среднем у продавца была одна сделка в месяц, в 2019 году - 1,3, в 2020-м - 2,3.

За 1,5 года доля частных продавцов, для которых продажи - основной или существенный источник дохода, почти удвоилась, достигнув 11% в ноябре 2020 года при 6% весной 2019 года. В то же время для большинства частных продавцов (76%) торговля остается несущественным и нерегулярным доходом.

"В 2020 году резко увеличилась доля мужчин среди С2С-продавцов до 63%. Рост мужской аудитории частично объясняется влиянием пандемии COVID-19: временное снижение занятости среди работающих мужчин вынудило их искать другие источники дохода. Также выросло число продавцов в возрасте 35-44 года; средний возраст продавцов вырос на 5 лет по сравнению с 2019 годом и достиг 39 лет", - отметили эксперты.

С каждым годом все больше продавцов отправляют товар за пределы своего населенного пункта. Самая высокая частота продаж в ЦФО (2,9 сделки в месяц на продавца), самая низкая - в Поволжье (1,7 сделки на продавца). Доля тех, кто ограничен продажей в пределах своего города, снизилась с 2017 года с 72% до 53%, а доля продающих по всей России выросла с 7% с 2017 года до 16% в 2020 году. "Распространение ареала продажи - прямое следствие более широкого использования профессиональной доставки. В 2020 году 16% заказов приходятся на курьерскую доставку и доставку до ПВЗ, еще 13% - на "Почту России", - указали эксперты.