"Ъ": производители сельхозтехники столкнулись с дефицитом ж/д платформ для ее вывоза

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Представитель Петербургского тракторного завода пожаловался в рамках совещания у первого заместителя главы Минсельхоза Джамбулата Хатуова на то, что Федеральная (ФГК, входит в ОАО "РЖД") и Первая (ПГК Владимира Лисина) грузовые компании отказывают в предоставлении необходимых для вывоза готовой техники железнодорожных платформ - 8-10 платформ в день, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Отказ мотивируется ст. 7 устава железнодорожного транспорта. Платформы на сегодняшний день задействованы для перевозки воинских и специальных грузов.

По данным источников газеты, с тем же вопросом в Минсельхоз обратился "Ростсельмаш". В ведомстве "Ъ" подтвердили обращение. Там же полагают, что ситуация может привести к перебоям в поставках новой техники аграриям. Минсельхоз направил письмо в Минтранс с запросом о содействии в решении данного вопроса. Транспортное ведомство отмечает, что большая часть вагонного парка находится в собственности частных операторов. Там обещают изучить и проработать вопрос с Союзом операторов железнодорожного транспорта.

В публикации отмечается, что в парке ФГК 10,2 тыс. платформ, ПГК - 5,8 тыс. В ФГК, ПГК и РЖД от комментариев отказались.

Источник в Минобороны рассказал газете, что ведомство не изымало единовременно для своих нужд большое число платформ.